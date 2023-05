Napoli, scippa il cellulare a una donna in via Foria: arrestato 44enne

Dovrà rispondere di furto con strappo un 44enne napoletano già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro lo hanno individuato in via Foria, mentre era in sella ad uno scooter senza assicurazione.

Approfittando della distrazione di una donna, le avrebbe strappato il cellulare di mano fuggendo in direzione di piazza Garibaldi.

I militari lo monitoravano da alcuni giorni, pedinato nei suoi spostamenti tra casa e luogo di lavoro. Affidato in prova ai servizi sociali e impiegato come meccanico, l'uomo è stato colto in flagranza e inseguito con la tuta da lavoro ancora addosso.

Bloccato e arrestato, il 44enne è finito in carcere in attesa di giudizio.

I carabinieri, grazie alle indagini compiute nei giorni scorsi, sono riusciti a documentare - riferiscono i militari - il coinvolgimento dell'uomo in altri 4 furti commessi con le stesse modalità, nella stessa zona.