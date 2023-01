Napoli, scippo con inseguimento: bloccato uno dei malviventi

Scippo in via Poerio con inseguimento fino in via Calasanzio. Dove i poliziotti sono riusciti a bloccare con difficoltà uno dei malviventi, trovandolo in possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. A.G., 29enne tunisino con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.