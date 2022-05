Napoli, scippano il cellulare alla turista mentre riprende la città in diretta Twitch

«Mentre una turista percorre una strada del centro storico di Napoli e riprende con il cellulare la bellezza della città le viene scippato il telefono», denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, ripostando il video pubblicato su Nanotv.

«Dal video pubblicato in diretta sulla piattaforma Twitch - prosegue Borrelli - si intuisce la solita tecnica: scooter che si avvicina con in sella i malviventi e poi la fuga. Occorre presidiare le strade del centro, occorre controllo e vigilanza. Napoli è meta di un ritrovato flusso turistico nazionale e internazionale, non possiamo consentire che quella che è la reale vocazione della città venga messa in pericolo dai soliti delinquenti e vigliacchi. Non lasciamo che si torni a dire che Napoli è una città da cui stare lontani, mettiamo i delinquenti in fuga non i turisti».