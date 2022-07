Scomparso un campano di 62anni a Campitello Matese: attivate le ricerche

Da ieri sono in corso sulle montagne di Campitello Matese le ricerche di un 62enne campano, Raffaele Botticella, residente a Torrecuso. L'auto dell'uomo, una Wolkswagen Polo, è stata ritrovata ieri mattina sulla provinciale 106, tra i comuni di San Polo Matese e San Massimo, a poca distanza dalla baita “La Gallinola”, luogo molto frequentato da escursionisti e turisti a circa 1.600 metri di altitudine.

Le ricerche coordinate dalla prefettura di Campobasso si sono dunque concentrate in quest'area. Sono stati impegnati decine di uomini e mezzi dei carabinieri della compagnia di Bojano, del soccorso Alpino, dei vigili del fuoco, della protezione civile regionale. La zona è stata più volte sorvolata da mezzi aerei delle forze dell'ordine arrivati da Pescara e da droni e sono state utilizzate anche squadre con i cani appositamente addestrati per le ricerche di persone scomparse. L'uomo, secondo la descrizione diffusa dalla prefettura, è alto un metro e 65 centimetri, pesa 75 chili, ha una corporatura media, carnagione chiara, capelli brizzolati e occhi castani. Il figlio del 62enne ha lanciato un appello attraverso i social spiegando che suo padre è stato visto per l'ultima volta sabato mattina alle 7.20 vicino ad un distributore di benzina di Ponte.