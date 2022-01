Napoli, scontri in piazza dei Martiri durante la manifestazione degli studenti

Momenti di tensione in piazza dei Martiri a Napoli dove era in corso la manifestazione studentesca per ricordare il giovane Lorenzo, il 18enne di Udine morto durante l’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro.

Un gruppo di manifestanti, che indossavano caschi da lavoro, ha tentato di avvicinarsi alla sede di Confindustria e sono partite alcune manganellate da parte dei carabinieri che erano a presidiare il palazzo in tenuta antisommossa. Ora, dopo gli scontri, gli studenti stanno provando a fare un corteo verso il lungomare ma sono le forze dell’ordine hanno schierato un cordone per evitare che il corteo arrivi a piazza Vittoria.