Scontri a Napoli, liberi i due arrestati: cade l'accusa di violenza contro gli agenti

Lasciano la cella i due presunti facinorosi arrestati nel pieno degli scontri, la scorsa notte, in via Santa Lucia. Mano morbida da parte del giudice, almeno rispetto alle richieste della Procura, alla luce del dispositivo pronunciato nella tarda mattinata di sabato: Marcantonio Pino è stato condannato a un anno e otto mesi (su richiesta di cinque anni) e dovrà presentarsi due volte al giorno a firmare due volte al giorno; Oreste Aloia è stato invece condannato a un anno e due mesi (su richiesta di quattro anni di reclusione), per lui c'è stata accordata la sospensione della condanna.

Difesi dai penalisti Flaviano Moltedo e Ercole Ragozzini, Pino e Aloia sono stati condannati per resistenza a pubblico ufficiale, per entrambi è caduta l'accusa di violenza nei confronti degli uomini in divisa. Per loro, la Procura aveva chiesto l'applicazione degli arresti domiciliari,

ma il giudice ha disposto un provvedimento meno afflittivo: obbligo di presentazione alla pg per Pino e sospensione della pena per Aloia.

