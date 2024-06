Ancora un incidente stradale, ancora un dramma. Gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della polizia locale di Napoli sono intervenuti in via delle Repubbliche Marinare dove si è verificato un grave episodio che ha visto coinvolte una moto e un’autovettura, condotte rispettivamente da un uomo di 44 anni e da un 51enne, entrambi napoletani del quartiere Barra.

A farne le spese maggiori è stato il centauro 44enne, che dopo il ricovero in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al termine del quale si è resa necessaria l’amputazione di una gamba.

L’impatto

L’incidente è avvenuto quando mancava poco alle otto di venerdì sera. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, svolta dalla Municipale, si presume che la moto stesse percorrendo via delle Repubbliche Marinare cin direzione di via Ferrante Imparato. All’incrocio con via Sesto Fiorentino la moto è entrata in collisione con la vettura proveniente dalla sua destra e, a seguito del forte impatto, è stata sbalzata nella carreggiata opposta. Un colpo violentissimo.

A causa delle ferite riportate, il 44enne è stato trasportato all’ospedale del Mare dove ha subito un lungo e delicato intervento chirurgico. Nessuna possibilità di salvargli l’arto destro. Al momento la prognosi resta riservata. Gli agenti del reparto Infortunistica Stradale hanno disposto il sequestro di entrambi i veicoli per ulteriori accertamenti e fatto sottoporre i conducenti agli accertamenti tossicologici.

L’emergenza

Quest’ultimo caso finisce con il potenziare le cifre del libro nero che raccontano di una lunga scia di sangue lasciata sulle strade di Napoli e del suo hinterland dagli incidenti stradali e dagli investimenti dei pedoni.

Una serie infinita di drammi e di tragedie, che spiegano come l’educazione stradale e il rispetto del codice della strada restino una priorità da rispettare.

Solo due giorni fa una tragedia è stata sfiorata dopo che un’utilitaria sulla quale viaggiavano due persone si è schiantata contro un pilastro della tangenziale, al termine della rampa in discesa del corso Malta: per gli occupanti solo contusioni, ma anche in questo caso il bilancio poteva essere pesantissimo. Poche ore prima due scooter si erano scontrati intorno alle 8.45 a pochi metri dalla Questura di Napoli, nella centralissima via Medina. Un centauro è rimasto a terra per diverse decine di minuti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118 che lo ha portato al pronto soccorso più vicino: anche in questo caso solo ferite lievi.

Tragedia a Scampia, invece, quella verificatasi il 30 maggio, quando ogni tentativo di rianimare un ragazzino di 16 anni coinvolto in un impatto violentissimo. Il minore, mentre percorreva in sella a un motociclo Honda sh125 via Roma verso Scampia, in direzione Melito di Napoli, giunto in prossimità di un distributore di benzina ha tamponato una Fiat Panda che lo precedeva; a seguito dell’impatto il motociclo ha deviato la marcia invadendo la corsia opposta entrando in collisione frontale con una Ford Ka. A seguito del secondo impatto il ragazzo ha perso la vita.

Gli interventi

Martedì scorso, intanto, ha preso il via a Napoli l’installazione di attraversamenti rialzati (che fungono anche da dissuasori di velocità) in alcune strade cittadine di particolare criticità. I primi due sono stati realizzati in via Terracina mentre, ma sono già programmati analoghi interventi a Bagnoli via Cattolica (teatro di un’altra recente tragedia nella quale ha perso la vita una giovane) e, successivamente, al Corso Vittorio Emanuele e in Corso Malta.