Agguati, minacce ed estorsioni: ecco le pecore nere della Curva B del Napoli

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00

Tre sigle. Le prime due eredi di una storia incancellabile - quella degli scudetti targati Maradona - la terza più recente, ma ugualmente rappresentativa e pur sempre operativa sugli spalti. Il popolo ultrà che affolla la Curva B del San Paolo oggi si identifica prevalentemente con questi gruppi di tifo organizzato: «Fedayn», «Ultrà 72» e «Secco Vive». Tutti finiti spesso e volentieri (al pari dei dirimpettai della Curva A) sotto i riflettori della sezione tifoserie della Digos e della Procura per eventi che poco hanno a che fare con il calcio e molto con la delinquenza comune.Eppure ieri sera a Fuorigrotta, stando alle previsioni dei soliti bene informati, i cuori azzurri delle curve avrebbero dovuto battere all'unisono nel contestare Aurelio De Laurentiis. Quell'idillio pare non essersi consumato. Anzi. Perché - come ripete da sempre uno dei capi del gruppo «Mastiffs» (sigla che raggruppa i tifosi del centro storico cittadino, la stessa che vedeva tra i suoi leader «Genny a carogna») «i veri ultrà napoletani non si confondono con i tifosi della B. Chille so' femminelle confronto a noi».