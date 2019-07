Lo scontro tra gommoni nella notte folle del golfo di Napoli: un ferito e quattro indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Luglio 2019, 08:00

Un folle duello nel golfo tra super gommoni, lanciati a forte velocità all'altezza del campo boa tra Bacoli e Ischia da due comitive di giovani, nella nottata di baldoria subito dopo i festeggiamenti in onore di Sant'Anna: nottata di sballo finita con una violentissima collisione in mare, con un ferito e quattro indagati per omissione di soccorso e mancato rispetto della sicurezza del trasporto marittimo. È quanto emergerebbe dall'inchiesta aperta dalla Capitaneria di porto di Pozzuoli, che in meno di 24 ore ha scovato il gommone-pirata con a bordo quattro persone e informato delle prime risultanze investigative la procura, con il pm di turno Giuseppe Visone.