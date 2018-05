Luci dei cimiteri: è scontro, ma la ditta incassa i canoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Maggio 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 08:38

È giallo sulla gestione delle luci dei morti nei cimiteri di Napoli, a cominciare da Poggioreale. Dal 23 marzo, il Comune, a seguito di un'inchiesta giudiziaria, ha annullato con decreto l'affidamento del servizio alla Selav - aggiudicato nel 2016 dopo 90 anni di gestione Eav. La Selav, però, continua a mandare i bollettini di pagamento del canone agli utenti: ne sono stati recapitati anche questo mese, relativi al 2018. Dove finiscono i soldi? Non nelle casse del Municipio, sembra, visto che secondo i revisori dei conti, nel bilancio consuntivo 2017, approvato martedì dal consiglio comunale, dei 3,6 milioni di euro di canone annuale previsti dal bando di gara non ci sarebbe traccia. Mentre neanche il contratto con la ditta, alla data del 23 marzo, sarebbe stato ancora firmato, come specificato dal dirigente responsabile nel decreto.Un vero e proprio rebus emerso da quando sul mega-appalto in project financing da 200 milioni di euro in 20 anni è scattata un'inchiesta della Procura di Napoli per turbativa d'asta e falso con 6 richieste di rinvio a giudizio per dirigenti, manager e componenti della commissione di gara aggiudicatrice, mentre un fascicolo è aperto alla Corte dei Conti. Da due mesi, insomma, manca un soggetto titolato a gestire il servizio e riscuotere i canoni.