È attivo dalle 7 circa di stamattina il servizio della Linea 1 della metropolitana di Napoli, lo comunica l'Anm che, però, ha dimenticato di aggiornare il suo sito sia ieri sera che stamattina, così migliaia di ignari utenti hanno dovuto utilizzare altri mezzi pubblici per raggiungere i posti di lavoro. La linea, inoltre, viene fermata a piazza Dante, senza raggiungere la fondamentale piazza Garibaldi, anche se il tratto non è stato interessato in alcun modo dall'incidente.

La metropolitana effettua la tratta dalla stazione di Colli Aminei fino a Piazza Dante, con 6 treni. Dopo che saranno state eseguite le verifiche sulla linea, si proseguirà sulla tratta Piscinola-Dante, con 7 treni. Sembra esclusa, al momento, la copertura del tratto con maggior numero di utenti, utilizzato soprattutto dai turisti, cioé quello che permette di raggiungere la Stazione centrale.



A copertura del percorso Dante-Garibaldi è attiva la linea 602 mentre il pullman C67 Piscinola-Capodimonte eccezionalmente prolunga fino a Dante e il 168 Frullone-Dante eccezionalmente prolunga fino a Chiaiano.

