Napoli, scorribande di scooter nell’area pedonale di porta San Gennaro: l’allarme dei commercianti e dei ristoratori

Domenica 30 Giugno 2019, 12:00

Sono centinaia gli scooter che ogni girono sfrecciano nell’area pedonale di porta San Gennaro. Una strada - da via Foria a via Maria Longo - sempre più terra di nessuno e regno di illegalità e degrado.Proprio per questo i ristoratori della zona, hanno chiesto l’intervento delle istituzioni locali a salvaguardia delle loro attività. Il continuo viavai dei motorini tra i tavoli in piazza, infatti, rende difficile il passaggio e la sosta dei turisti. Oltretutto, alla base della porta più antica della città, si è formato un grande parcheggio a cielo aperto.«Siamo stati contattati dai commercianti della zona – dichiara il presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella – La porta rientra nel perimetro Unesco e deve essere salvaguardata. In accordo con la Soprintendenza, abbiamo pensato di installare una serie di dissuasori ai limiti del marciapiede e degli altri varchi che portano al monumento. Il progetto nasce sulla scia di “adotta una strada” e anche in questo caso i commercianti saranno parte attiva del programma: ci aiuteranno nella realizzazione e nella tutela di queste opere che porteranno beneficio a tutta la zona. È arrivato il momento di intervenire per riportare l’ordine e la legalità nel quartiere».