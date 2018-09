Napoli, scooter in fuga da un posto di blocco: due pistole lanciate davanti al teatro San Carlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Settembre 2018, 09:00

Lo scooter percorre via San Carlo, arriva alla curva prima di raggiungere piazza Trieste e Trento vede che davanti alla Fontana del Carciofo c'è un posto di controllo delle forze dell'ordine; inverte bruscamente la direzione e torna indietro, di nuovo lungo via San Carlo, e l'autista e il passeggero, temendo di essere stati visti, subito dopo la manovra si liberano delle armi lanciandole al lato della strada. La ricostruzione è una delle piste su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia Centro, che stanno indagando sul ritrovamento di due pistole abbandonate ieri mattina nei pressi del Teatro San Carlo. Un passo in avanti potrebbe arrivare dall'esame della videosorveglianza, tra le ipotesi c'è quella di una consegna di pistole mandata all'aria dalla presenza dei carabinieri.