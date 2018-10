Napoli, scooter investe donna incinta sulle strisce: 36enne in ospedale

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 16:23

Una 36enne napoletana è stata investita mentre attraversava in via Giordano Bruno, nel quartiere Chiaia. La donna aveva impegnato l'attraversamento pedonale quando è stata colpita da un centauro a bordo di una vespa 150.L'episodio è accaduto intorno alle 10.30 di questa mattina e la vittima dell'investimento è stata ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli per il monitoraggio delle sue condizioni cliniche dal momento che, essendo incinta, i sanitari hanno ritenuto opportuno il ricovero in via precauzionale. La 43enne che conduceva il motoveicolo si è fermata a prestare soccorso e l'intera dinamica dell'investimento è al vaglio della sezione Infortunistica della polizia municipale intervenuta con gli agenti comandati da Antonio Muriano.I poliziotti municipali hanno effettuato i rilievi planimetria e acquisito le immagini della videosorveglianza in zona mentre si attende il referto definitivo della donna ricoverata presso il reparto di ostetricia del Fatebenefratelli e attualmente, in osservazione.