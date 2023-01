Napoli, scooter lanciati su scala panoramica al Vomero: «Situazione fuori controllo»

Carcasse di motorini lanciate sulle scale panoramiche di via Luigia Sanfelice al Vomero, uno scenario da guerra, denunciato da alcuni cittadini che hanno postato le foto sui social. Interventi sono stati chiesti al capogruppo dei verdi del parlamentino vomerese Rino Nasti. Anche l’onorevole Borrelli resta sconcertato dell’accaduto soprattutto alla luce di quello che è accaduto in atri quartieri nei giorni scorsi.

In piazza del Gesù sono state incendiate delle auto in prossimità del Cinema Modernissimo in via cisterna dell’Olio. Qualche settimana prima sono stati incendiati altri scooter in piazza Amedeo.

«Ogni giorno mi arrivano decine di segnalazioni di scooter abbandonati, bruciati o gettati nei posti più impensabili. Alcune volte si tratta di mezzi rubati. Purtroppo la deriva di incivili e delinquenti in città sembra inarrestabile. Nonostante ciò noi continuiamo a fare la nostra parte con la massima determinazione», dichiara il deputato di Verdi - sinistra Francesco Emilio Borrelli con il consigliere municipale Rino Nasti.

«Episodi del genere diventano sempre più frequenti – reclamano alcuni residenti - seminano danni e paura tra chi vive negli edifici nelle vicinanze. Una escalation di incendi chiaramente dolosi che scoppiano quasi ogni notte costringendo i vigili del fuoco agli straordinari, insieme a carabinieri e polizia».