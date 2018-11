Sabato 10 Novembre 2018, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti di polizia giudiziaria dell'unità operativa Tutela Edilizia hanno sequestrato un suolo di 4.000 mq ad originaria destinazione agricola i cui occupanti non sono stati in grado di dimostrare né il titolo né la proprietà.Il suolo è ubicato in ambito urbano, caratterizzato dalla presenza di edifici abitativi e plessi scolastici distanti pochi metri. Allo stato, oltre che occupato da vari manufatti, l’immobile risulta sfruttato in parte come attività commerciale e per la restante parte usato come sversamento di materiali vari tra cui veicoli in disuso, una carcassa di autocarro più un grosso natante da diporto.