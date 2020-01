Napoli, scoperta e sequestrata officina abusiva al Vomero

Questa mattina gli agenti della polizia metropolitana hanno proceduto al sequestro di un autofficina di riparazione in via Rossini al Vomero. La struttura non era in possesso delle autorizzazioni ambientali necessarie per la gestione dei rifiuti, le immissioni in atmosfera e lo smaltimento dei reflui. Non era peraltro iscritta alla Camera di Commercio nell’apposito registro. Contestato anche il reato di abbandono di rifiuti in mancanza dell’obbligatorio registro di carico e scarico. © RIPRODUZIONE RISERVATA