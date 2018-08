CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 6 Agosto 2018, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 06-08-2018 08:25

C'è sempre lui quando hai bisogno di una mano. Non si sottrae, vuoi se hai bisogno di un cambio di residenza, di una nuova intestazione, di un «riciclo intestato», di una voltura, vuoi se ti serve solo un consiglio, una sorta di consulenza privata. C'è sempre lui quando bisogna rendere morbido un controllo amministrativo, quando c'è da rendere spuntata l'arma delle verifiche sul territorio. Lui, un agente della polizia municipale, al centro di una rete di complici - una sorta di cricca del lavoro sporco - in grado di fare il bello e il cattivo tempo all'ombra delle case popolari, sia quelle riconducibili al Comune di Napoli sia quelle che fanno riferimento all'Iacp (sotto la gestione della Regione).Un'inchiesta condotta dai carabinieri per conto della Procura di Napoli, si punta a verificare l'esistenza di un vero e proprio tariffario: fino a 500 euro per una voltura, vero e proprio passepartout per conservare una casa dello Stato, grazie ad esempio all'inserimento di un minore nel proprio stato di famiglia, potendo contare comunque su verifiche posticce e a pagamento. Case popolari, si torna a indagare, dunque, anche se in questa storia non c'entra la camorra, non c'entrano i clan e la loro capacità di distribuire case pubbliche agli affiliati. No, qui c'entrano impiegati e pubblici ufficiali. E c'è un prezzo per ogni servizio, specie quando si mette mano allo stato di famiglia di un nucleo residente in una casa popolare: dalle trecento alle cinquecento euro, almeno a giudicare da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri su alcune pratiche ritenute sospette. Ne sono decine finite agli atti, in uno scenario che punta a fare chiarezza su presunte manomissioni.Due le zone su cui la «cricca» delle case popolari si è mossa con una certa disinvoltura negli ultimi anni: rione Traiano e Secondigliano (la zona chiamata 167, nei pressi degli uffici dell'Asl). È in questi spaccati metropolitani che l'agente finito nel mirino delle indagini ha dato il meglio di sé: lavoretti in cambio di soldi, sia per garantire «volture», che consentono a chi è abusivo di inserirsi in un domicilio; ma anche per rendere spuntata l'arma dei controlli. Poi c'è il capitolo «consigli». Lui e i suoi presunti complici sanno come monetizzare le proprie conoscenze.