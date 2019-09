Napoli, scoperta mini piantagione di marijuana nel giardino di casa: 70enne tradito dalla moglie

Domenica 1 Settembre 2019, 14:53

Gli agenti del commissariato San Paolo sono intervenuti in una villetta di via Pisani, a Pianura, dove hanno notato una donna a bordo di un’autovettura ferma davanti al cancello d’ingresso.La donna, alla vista della polizia, si è agitata volgendo più volte lo sguardo verso il balcone dell’abitazione dove c'era il marito che ha cercato di nascondere una pianta.I poliziotti, entrati nella villa e percorrendo il viale d’ingresso, hanno visto numerose piante di marijuana, alte circa due metri; una volta all’interno dell’appartamento hanno bloccato l’uomo rinvenendo due barattoli in plastica contenenti marijuana già tritata e una pianta all’esterno del balcone.L’uomo, G.V. , napoletano di 70 anni, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.