Napoli, scoperta la tana della banda del buco nei sottosuoli di palazzo San Giacomo

Venerdì 4 Gennaio 2019, 12:08

Era il percorso usato dalla banda del buco, nel sottosuolo, in prossimità di Palazzo San Giacomo. È il presidente della Seconda Municipalità, Francesco Chirico, che si accorge nei giorni scorsi di un piccolo foro in superficie e allerta il servizio tecnico del Comune di Napoli, dunque la scoperta.«Camminando in via San Giacomo – dice Chirico - notavo un piccolo buco sul manto stradale. Mi sono fermato a vedere, e sbriciolando un po’, ho notato la profondità. Ho allertato il servizio tecnico della Municipalità, e dal controllo è emerso che dietro quel minuscolo foro c’era un vuoto di dieci metri cubi fatto dalla banda del buco che ha fatto rapine nella zona nei mesi scorsi».Il servizio tecnico comunale ha già calendarizzato i lavori da effettuare nei prossimi giorni. Soddisfatti esercenti e residenti della zona: «Chissà quale banca o quale oreficeria - dichiara un residente - avrebbero rapinato, bene che si sia scoperto questo percorso sotterraneo». Ma c’è mette in piedi altre ipotesi: «Spero che la riparazione - dice un esercente - non sia l'ennesima colata di cemento a riempimento di un vuoto che potrebbe nascondere molto di più».