Napoli, scoperte le pistole della camorra nella cassetta della Telecom

Sabato 16 Febbraio 2019, 15:47

Due pistole nascoste in una cassetta della Telecom. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Vasto-Arenaccia che hanno eseguito dei sopralluoghi in uno stabile di piazza Sant'Erasmo. Durante il controllo, nella rampa delle scale dello stabile, all'interno di una cassetta della Telecom, cassetta aperta e priva di serratura, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due pistole. La prima è una pistola a salve replica di una Beretta modello 92 FS, completa di caricatore con cartucce a salve e priva di tappo rosso, con matricola abrasa, completa di caricatore e di tre cartucce a salve, mentre la seconda è una pistola marca Guernica modello Vizcaya, completa di caricatore e di quattro cartucce di cui due calibro 32 auto e due calibro 7.65 Gfl.Le armi sono state inviate presso il gabinetto di Polizia Scientifica, al fine di ricercare impronte e accertare se le stesse siano state usate per recenti fatti di cronaca.