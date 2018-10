Giovedì 11 Ottobre 2018, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I falchi della questura di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato una mitraglietta semiautomatica UZI modello lungo, cal. 9x19 parabellum, di fabbricazione israeliana, completa di caricatore contenente 24 cartucce. I poliziotti, nel corso di intensificati servizi info investigativi mirati alla repressione dei reati predatori hanno fatto irruzione in uno stabile pericolante e disabitato in vico Croce Sant'Agostino. Lo stabile non aveva porte di accesso perché occluse da calcinacci e murature, così i poliziotti si sono arrampicati su un'impalcatura adiacente, per poi entrare su un'abitazione disabitata del quinto piano. Avvolta in una pellicola di cellophane trasparente per alimenti veniva dunque rinvenuta la mitraglietta. Gli agenti hanno altresì una ulteriore busta contenente marjuana.