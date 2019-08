Napoli, scoperti quattro pitbull in gabbia a due passi dal centro sportivo di Maradona

Giovedì 29 Agosto 2019, 16:53

A seguito di una segnalazione, la polizia locale con l’unità operativa Vomero guidata dal capitano Gaetano Frattini e l’unità operativa di tutela ambientale guidata dal capitano Enrico del Gaudio ha riscontrato in via Vicinale Paradiso, all’interno dei viali delle case popolari, due costruzioni in metallo di 15 mq utilizzate come gabbie per i cani costruite su suolo pubblico. All’interno delle stesse si trovavano cani di razza pitbull per un totale di quattro cani, tre di sesso femminile e uno di sesso maschile, che erano tutti microchippati e per due di essi veniva accertata che le orecchie erano state recise.Per i titolari scattava la denuncia all’autorità giudiziaria per invasione ed occupazione di suolo pubblico, danneggiamento e costruzione abusiva.