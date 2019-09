Lunedì 30 Settembre 2019, 17:44

Agenti della polizia locale appartenenti, in abiti civili, hanno effettuato un intervento insieme con personale tecnico di Enel mirato al contrasto del fenomeno dell’allaccio abusivo alla rete elettrica. Tra i controlli effettuati, nel quartiere Fuorigrotta, si è riscontrato l’allaccio abusivo da parte del titolare di una pompa di benzina con annesso autolavaggio sito alla via Terracina. I tecnici dell’Enel hanno riscontrato che tutti gli impianti utilizzavano un bypass che escludeva la lettura del contatore che risultava manomesso. Il danno economico, accertato, ammonta ad oltre 80 mila euro. La rimozione e il sequestro del contatore abusivo ha di fatto sospeso l’attività dell’autolavaggio e per il titolare si è provveduto a trasmettere la comunicazione di notizia di reato alla'autorità giudiziaria.