Una soffiata e giorni di intercettazioni hanno portato al sequestro da parte della polizia di centinaia di pneumatici e cerchi in lega, nascosti in un deposito a Napoli. Si tratta della refurtiva o comunque di una grande parte di questa, proveniente dai tanti colpi messi a segno in città. Negli ultimi mesi, ladri esperti avevano fatto razzia di gomme e non solo.Si erano verificati numerosi episodi soprattutto nei quartieri ‘bene’ da Posillipo al Vomero e Chiaia, dove i criminali avevano preso di mira auto di lusso e veicoli di un certo valore. Il numero di denunce depositate presso le forze dell’ordine registra un vero e proprio allarme sociale tra i cittadini che in alcuni casi sono stati vittima anche due volte dello stesso tipo di furto. Per questo motivo le indagini portate avanti dal Commissariato di Polizia Arenella sono state supportate da una forte attività investigativa fino al ritrovamento in un deposito in via Umbria, a Secondigliano, di centinaia di pneumatici e cerchi in lega semi nuovi di svariate marche, come ‘Jeep’, ‘Renegade’, ‘Toyota’, ‘Fiat 500’ e tante altre ancora.La squadra investigativa ha perquisito i locali, di proprietà di un 46enne napoletano che gestisce un centro di assistenza gomme, anche questo di sua proprietà, ed ha ritrovato pile alte molti metri con accatastati pneumatici e cerchi in lega. Tutto il materiale è apparso in ottimo stato, come appena smontato dalle autovetture e non supportato da alcuna documentazione o fatturazione per il suo acquisto. L’uomo è stato denunciato dai poliziotti e deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.