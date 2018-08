Napoli, scritte razziste in stazioni e vagoni dell’Eav: «Basta con questo clima di violenza»

Martedì 28 Agosto 2018, 12:55

Scritte razziste, a cui si risponde con altri epiteti sui vagoni Eav e sui muri. Un clima di violenza che si autoalimenta a cui però bisogna porre un rimedio. «Queste scritte - dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - oltre a vanificare gli sforzi per migliorare alcune stazioni e i vagoni, alimentano quel clima di odio che va assolutamente evitato per scongiurare atti violenti o comunque la crescita di sentimenti razzisti o di forti contrapposizioni. Il clima di odio feroce che sta attraversando il Paese sta scatenando anche i vandali e gli incivili delle fazioni contrapposte che si sfogano danneggiando e imbrattando i beni comuni».Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio ha assicurato: «Quelle scritte saranno rimosse al più presto».Per Borrelli «anche contro i vandali che scrivono su muri e vagoni, sarebbe utile la presenza di forze dell’ordine ed Esercito e, quindi, ribadisco la richiesta di rivedere gli accordi delle compagnie di trasporto con i rappresentanti dei militari e delle forze dell’ordine perché permettergli di viaggiare gratis anche senza indossare la divisa non serve a granché, come dimostra l’assenza assoluta di interventi fatti in questi due anni e mezzo».