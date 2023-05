Napoli, piazza Garibaldi: fermato scippatore tunisino

La Polizia Municipale di Napoli ha tratto in arresto un cittadino tunisino che, in Piazza Garibaldi, ha rubato uno smartphone a una ragazza. Il soggetto, approfittando della folla presente a quell’ora presso la stazione ferroviaria, ha sfilato il telefono dalla tasca della giacca della ragazza che, resasi subito conto dell’accaduto, ha iniziato a urlare attirando l’attenzione degli agenti della Polizia Locale, presenti nelle vicinanze in abiti civili, che prontamente lo hanno bloccato recuperando la refurtiva che è stata poi consegnata alla ragazza.

Da ulteriori accertamenti, l'uomo è risultato privo del permesso di soggiorno e con diversi precedenti di polizia. Inoltre lo stesso era destinatario dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto di un decreto di carcerazione che prevedeva una pena di 12 mesi per fatti accaduti nel 2017 ed è dunque stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.