Napoli, donna scoperta mentre imbrattava la facciata della Questura

Stanotte un agente del Commissariato Decumani, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto della Società Sportiva Calcio Napoli, ha notato una donna intenta a imbrattare con vernice spray la facciata principale della Questura e l’ha bloccata.

La donna, una 37enne venezuelana con precedenti di polizia, è stata denunciata per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.