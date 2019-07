Napoli, scuola bersaglio di ladri e vandali: quinto raid in cinque settimane

Mercoledì 10 Luglio 2019, 17:32

Ancora un raid vandalico alla scuola “Madonna Assunta” di Bagnoli, il quinto nelle ultime cinque settimane. Stavolta i teppisti hanno visitato il complesso scolastico nella notte, mettendo a soqquadro alcune aule ma non portando via nulla d’importante. Infatti, ormai nell’edificio di via di Pozzuoli non è rimasto niente di valore da rubare, anche per questo c’è il sospetto che dietro questi raid ci sia altro: la frequenza e i danni prodotti da queste incursioni lasciano immaginare che il “Madonna Assunta” sia vittima di un piano per sabotare le sue attività.Scuola d’eccellenza situata nella zona occidentale di Napoli, l’Istituto dal settembre 2017 è diretto da Rosa Cassese, che da quasi due anni si batte perché Palazzo San Giacomo le metta a disposizione gli strumenti necessari per continuare a tenere alta l’offerta formativa: «È chiaro che la scuola è bersaglio di un attacco del quale non si conoscono né i motivi, né gli attori e si sente lasciata sola dal Comune di Napoli che dovrebbe provvedere a dotarla del necessario per garantire il diritto allo studio dei suoi allievi, oltre che metterla in sicurezza – sostiene la dirigente –. Al momento, invece, c’è solo un silenzio assordante». E prosegue: «Le scuole da sole non ce la possono fare, le istituzioni devono fare rete intorno ad esse e promuoverne e sostenerne l’azione. Io ho trovato la scuola desertificata e sto perdendo quel poco che sono riuscita a costruire».Gli autori del raid hanno agito indisturbati e la certzza di non essere scoperti in assenza di un circuito di telecamere di sorveglianza ed essendo guasto l’antifurto. E questa volta hanno scelto di entrare da un’aula della scuola primaria rompendo una finestra: «Oggi hanno preso poco, ma in cinque furti, più uno subito lo scorso anno, ho avuto oltre 30mila euro di danni che non sono in grado di reintegrare», denuncia ancora la Cassese.Un’impennata degli attacchi subiti dal “Madonna Assunta” che appare anomala anche ai genitori di alcuni alunni: «In passato ci sono già stati episodi simili, ma non con questa frequenza – dicono –. E poi non si capisce che senso ha entrare per cinque volte nello stesso plesso, quando già si sa che non c’è più nulla da prendere. Perciò è chiaro che lo scopo di questi raid non è rubare, ma dare fastidio alla scuola. Magari dimostrare l’incompetenza di qualcuno o qualcosa».