Le scuole di Napoli al collasso: cede ringhiera, alunno ferito a un piede

Giovedì 22 Novembre 2018, 07:00

Tragedia sfiorata al 3° Circolo didattico «De Amicis» di Chiaia. Durante la consueta uscita delle classi quarte e quinte dalla ringhiera della scala antincendio si è staccato un asse di ferro che collegava il corrimano alla base, usurata e fissata con lo scotch. Purtroppo un bambino è stato colpito al piede procurandosi una ferita, ma se la barra gli fosse finita sulla testa è evidente che i danni sarebbero stati assai più seri. L'episodio ha profondamente colpito di genitori e alcuni hanno denunciato il fatto alle forze dell'ordine, chiedendo di verificare eventuali altre inadempienze in termini di sicurezza della scuola. A nulla sono servite le rassicurazioni della preside Adelia Pelosi che in un documento ufficiale ha chiarito alle famiglie che il Servizio di prevenzione e protezione, dopo un sopralluogo della scala, non ha riscontrato ulteriori situazioni di pericolo. Da lì, però, da lunedì non si entra e non si esce più: la scala va usata solo come uscita di emergenza.