Napoli, alta tensione a scuola, le mamme accusano: «Quella maestra â€‹picchia i nostri figli»

Mercoledì 13 Giugno 2018, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 21:21

«Noi non siamo né pazze né violente, siamo solo esasperate da una situazione che va avanti da troppo tempo». Ultimi giorni di scuola incandescenti all'elementare Giacomo Leopardi di Fuorigrotta, dove un'insegnante ha denunciato di essere state aggredita dalla madre di un alunno: «Ma c’è stata solo una discussione animata - si affrettano a chiarire le altre mamme - e abbiamo mostrato alla maestra le foto dei nostri figli e quello che ci avevano detto i bambini».Ancora adesso, le madri dei bambini chiedono che venga fatta chiarezza sull’accaduto: «Mio figlio si schiaffeggia da sola e piange all’idea di dover andare a scuola - denuncia un'altra mamma - La scuola dovrebbe essere un luogo di svago e di apprendimento, non certamente di violenza fisica e psicologica. Pretendiamo chiarezza, chiediamo che venga fatta luce al più presto per noi e per i bambini che verranno dopo».Secca la replica del dirigente scolastico Dino Sangiorgio, che parla di situazione complessa ma non così estrema come descritta: «È tutto al vaglio delle forze dell’ordine e della dirigenza scolastica regionale. Noi non abbiamo mai avuto avvisaglie o segnali che ci potessero far pensare a una situazione del genere. L’insegnante è sempre stata mite e disponibile con i bambini e non abbiamo elementi per formulare alcuna ipotesi». Di sicuro il clima resta teso: «Ma i primi a essere danneggiati sono proprio i nostri bambini, che in ogni momento accudiamo con attenzione e abnegazione. Speriamo che si possa arrivare quanto prima a una risoluzione definitiva e giusta per tutti», chiosa il dirigente.