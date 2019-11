Oltre il danno anche la beffa per alunni, genitori e docenti della scuola in via Rossi Doria a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Dopo la protesta di alcune mamme per le preoccupanti condizioni in cui versa l'area pubblica a ridosso dell'edificio scolastico comunale, i giardinieri sono intervenuti per la rimozione delle fittissime erbacce nelle diverse aiuole. A distanza di diversi giorni, però, i rovi sono ancora sul marciapiede antistante il plesso Petrone dell'istituto comprensivo 88° Eduardo De Filippo.



Una circostanza che ha deluso i genitori che avevano sperato in una prima riqualificazione dell'intero tratto di strada. Infatti, oltre le erbacce, sul marciapiede e sulla carreggiata restano anche i cumuli di spazzatura, gli ingombranti e i rotoli di guaina abbandonati illecitamente negli ultimi giorni. Ci sono addirittura due carcasse di motorini da recuperare. Questo è uno dei punti più sensibili al fenomeno degli sversamenti abusivi di rifiuti che da tempo riguarda il quartiere di Napoli Est, difficile da contrastare per l’estensione incredibile del territorio da controllare e per le scarse risorse a disposizione.

La pioggia di questi giorni ha mitigato la puzza insopportabile proveniente dai bidoni dell'indifferenziata che - è doveroso specificarlo - sono svuotati quotidianamente dall’Asìa Napoli. Il problema resta l'utilizzo al di fuori degli orari consentiti e il mancato rispetto della raccolta differenziata da parte dei residenti e di molti passanti. A sversare, infatti, sono anche persone che provengono dai comuni circostanti.

I genitori hanno chiesto agli organi preposti maggior controllo in zona e una pulizia totale dell'area, specie delle altre piante a ridosso della scuola. Sperano in una soluzione definitiva per ripristinare pulizia e decoro per il proprio quartiere.



