LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se non riceveranno un aiuto concreto, da settembre non potranno tornare sui banchi, come tutti i loro coetanei. Così, indossando mascherina e mostrando i cartelli da loro stessi realizzati, hanno lasciato il loro grido d’aiuto: «Noi siamo invisibili per questo Governo». Sono i piccoli alunni dell’istituto paritarioin piazzetta San Severo a Capodimonte.Un’organizzazione senza scopo di lucro nel cuore della Sanità che dal 1976 con il sostegno di, accoglie oltre 200 minori dal nido alla scuola elementare. Un ente che opera in un quartiere dove sono tanti i nuclei familiari disagiati offrendo diverse attività tra cui teatro, sport come la pallavolo e progetti come Nati per leggere. Ogni giorno inoltre si preparano pasti freschi e si condividono momenti importanti. E la giornata scorre tra studio, giochi e risate. «Insomma una grande famiglia che ogni giorno con entusiasmo segue i suoi bimbi», dicono gli operatori. Ma con la fase 2 appena iniziata i problemi non sono tardati ad arrivare.«La scuola infatti si barcamena grazie a finanziamenti privati e a donazioni che non sono mai abbastanza e in questo momento sono ancora meno», fanno sapere dall’istituto. In questi mesi grazie all’amore e al senso di responsabilità delle maestre la scuola c’è sempre stata, «ma ora è necessario non abbandonarci e trovare i fondi per andare avanti, quando i bambini dovranno tornare sui banchi». Da qui l’iniziativa che ha visto protagonisti proprio i bimbi, che hanno scritto e disegnato su cartelloni le loro richieste di sostegno.