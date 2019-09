Taglio alle treccine blu, l'allievo cede al diktat del prof di Scampia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 17 Settembre 2019, 07:00

Lino ha deciso di tagliare le treccine blu: ieri pomeriggio ha chiesto alla madre di prendere un paio di forbici e, zac, chiudere definitivamente questa storia eliminando l'acconciatura dello scandalo. Dopo le polemiche di questi giorni il 13enne di Scampia ha ceduto. Al ragazzo, infatti, era stato impedito l'ingresso a scuola, la media statale Ilaria Alpi-Carlo Levi, perché i suoi capelli - secondo la preside Rosalba Rotondo - non rispettavano il dress code dell'istituto. Anche ieri, però, nella stessa scuola, divieto di ingresso per altri due studenti: indossavano pantaloni strappati non conformi al regolamento. I ragazzi sono rimasti nell'aula dei professori per tutta la durata delle lezioni.