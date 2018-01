Mercoledì 10 Gennaio 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sorta di pista in cui le auto ed i ciclisti sfrecciano a gran velocità. Stiamo parlando di Viale Maddalena a Napoli e stavoltas a sfrecciare a tutta velocità è uno scuola bus con tanto di ragazzini a bordo. L’incredibile scena è stata ripresa in un video, girato da un automobilista in transito su quel tratto di strada, e che non credendo ai suoi occhi ha deciso di “immortalare” il momento. Nei pochi secondi che testimoniano della folle corsa, si vede la vettura salire a tutta velocità sui marciapiedi per poi riaccedere poco dopo tra le auto in corsa. Un vero atto di irresponsabilità che in più momenti ha messo in serio pericolo l’incolumità dei minori trasportati.