Niente distanziamento e poco personale, quattro scuole comunali chiuse a Napoli

La Quarta Municipalità di Napoli (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona industriale) ha disposto la chiusura temporanea fino a data di destinarsi di quattro scuole comunali: due scuole dell'infanzia (Beltramelli e Chiara d'Assisi) e due asili nido (Bice Zona e Partenope). La chiusura, predisposta dal direttore della Municipalità Pasquale Del Gaudio, si è resa necessaria «a seguito di un sopralluogo eseguito in mattinata, all'esito del quale è stata riscontrata l'assenza dei dispositivi di sicurezza e del personale preposto, come invece era stato assicurato dal Comune centrale solo pochi giorni fa».



Ultimo aggiornamento: 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inoltre, scrive il direttore della Municipalità 4, «per effetto di una disposizione del Servizio Diritto allo studio del Comune di Napoli, è stata predisposta anche lanei plessi Beltramelli e Chiara d'Assisi, con conseguente assembramento di bambini tale da non garantire un idoneo distanziamento sociale atto a ridurre il. Tale provvedimento di chiusura - si legge - è stato quindi adottato solo ed esclusivamente a salvaguardia della sicurezza degli alunni e del personale scolastico, ritenendo impensabile in un momento del genere avere scuole aperte senza personale né dispositivi di sicurezza. Riteniamo pertantocentrale e ci auguriamo che lo stesso Comune intervenga ad horas per garantire la riapertura in sicurezza delle suddette scuole. Restano regolarmente aperte, invece, tutte le altre scuole statali di competenza municipale per le quali la Quarta Municipalità ha predisposto, grazie anche ad importanti interventi di manutenzione eseguiti in queste settimane ed in fase di ultimazione, tutte le misure di sicurezza che l'emergenza covid ha reso ancor più necessarie», conclude la nota della Municipalità.