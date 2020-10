Napoli: fondi per lavori nelle scuole Mameli e Cervi, nuovi spazi alla Maiuri

La Giunta comunale di Napoli, nella seduta di ieri, ha approvato, su proposta dell"assessore Annamaria Palmieri, due delibere per i lavori di copertura dell'IC Mameli Zuppetta e della scuola dell'infanzia Fratelli Cervi per complessivi 120.000 euro.

Nella stessa seduta è stato approvato, su proposta delle assessore alla Scuola, Palmieri e al Patrimonio, Clemente, il comodato d'uso gratuito che porterà alla concessione, per questo complicato anno scolastico, degli spazi del centro di via Menzinger al Vomero alla scuola Maiuri.

“Dobbiamo ringraziare il Presidente e il direttore della V Municipalita per aver consentito un utilizzo diverso di questo bellissimo luogo per venire incontro alle esigenze dei bambini e la Direzione Patrimonio e tecnica per aver sostenuto gli atti. Indirettamente il vantaggio per tutti è di vedere questo spazio utilizzato, a partire dagli attori più importanti, i bimbi. Anche la scuola con la dirigente Chiara Conti ha avuto un ruolo chiave perché partecipando alle spese per allacciare le utenze favorirà anche, dopo questo anno, quando l'emergenza sarà superata, la messa a disposizione del bene per l'intera comunità e per gli usi sociali che la comunità territoriale vi assegnerà". - hanno dichiarato le assessore Annamaria Palmieri e Alessandra Clemente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA