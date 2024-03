Napoli, scuole della quarta municipalità senza manutenzione, i fondi non bastano

Niente soldi, niente manutenzione per gli edifici scolastici. Il problema riguarda dieci scuole, tra istituti comprensivi e circoli didattici, dislocate su più di venti plessi della quarta municipalità di Napoli. Un territorio particolarmente popoloso in termini di platea minorile che abbraccia i quartieri San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e la zona Industriale dove la maggior parte delle strutture che accolgono i piccoli alunni sono palazzi storici ed edifici già da tempo bisognosi di restyling. La difficoltà nel reperimento di fondi per la manutenzione degli edifici scolastici è scritta nero su bianco nel documento che l’ufficio tecnico della quarta municipalità ha inviato, circa un mese fa, ai dirigenti scolastici comunicando che “tutte le richieste di manutenzione pervenute allo stato resteranno inevase”.

Nel documento viene specificato che “l’appalto per la manutenzione degli immobili scolastici è attualmente concluso” e gli uffici tecnici non dispongono “al momento delle risorse necessarie per poter effettuare una nuova gara”, motivo per cui la situazione potrà sbloccarsi con l’approvazione del bilancio da parte del Comune. «Il diritto allo studio è fondamentale e garantire luoghi sani e sicuri per gli alunni dovrebbe essere una priorità assoluta per l’amministrazione, per questo dovrebbero esserci interventi straordinari da parte del Comune che invece trascura l’edilizia scolastica dedicandole pochi spiccioli» ha sottolineato Armando Simeone, consigliere della quarta municipalità che, per questa situazione, teme la possibilità che «alcune segnalazioni, soprattutto se di problemi non critici, possano essere scoraggiate da questa comunicazione perché un dirigente per non rischiare la chiusura di un’aula senza sapere quando potrà riaprirla, potrebbe decidere di non segnalare».

L’unica certezza, in ogni caso, è che a rimetterci sono gli alunni come accaduto con la chiusura di un’aula nel plesso “Chiara D’Assisi” in via Stadera o con le transenne davanti all’ingresso della scuola “Giovanni Bovio” in via Carbonara dove sono state interdette al passaggio delle zone che fiancheggiano la struttura, per scongiurare la caduta di calcinacci e dove persino le reti rosse di protezione, divelte dal maltempo, sono rimaste danneggiate e a terra in diversi punti della perimetro messo in sicurezza. «La municipalità si è già attivata per richiedere un potenziamento dei fondi per l’anno prossimo- ha spiegato Maria Caniglia, presidente del parlamentino- gli uffici tecnici di competenza hanno valutato che sono necessarie risorse maggiori per sostenere la manutenzione dell’edilizia scolastica sul nostro territorio e per questo hanno provveduto, al momento aspettiamo l’approvazione del bilancio da parte del Comune».