Napoli, aprono domani le 4 scuole senza segnaletica antiassembramento

Riapriranno domani le 4 scuole chiuse per decisione della Quarta Municipalità, a Napoli, perché mancavano dpi, segnaletica anti assembramento e personale per la rilevazione della temperatura. È quanto fa sapere Giampiero Perrella, presidente della Quarta Municipalità (S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale).

«In tempi record - dice Perrella - sono arrivati gli operai e hanno montato la segnaletica orizzontale e verticale ed è stata garantita, dalla Napoli servizi, anche le presenza e la disponibilità del personale per le pulizie e la misurazione della temperatura ai bambini». Riapriranno dunque da domani mattina le scuole Chiara d'Assisi, Beltramelli, Partenope e Bice Zona. «La denuncia del ritardo nella consegna dei dispositivi di sicurezza e del relativo personale - si legge in una nota della Quarta Municipalità - ha fatto sì che oggi le scuole siano state attrezzate di tutto quanto previsto dalla legge per una riapertura in sicurezza ed è quello che avverrà finalmente domani».



Ultimo aggiornamento: 15:58

