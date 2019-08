Con le doglie sul bus senza biglietto, le scuse dell'Anm Napoli: «Eccesso di zelo»

Venerdì 16 Agosto 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 18:54

Un «evidente eccesso di zelo». Così l'amministratore unico della Anm, Nicola Pascale, definisce il caso della 28enne sorpresa dalle doglie durante una passeggiata e salita a bordo di un autobus senza biglietto per andare in ospedale, venendo multata dal controllore. Anm rivolge a Federica, questo il nome della ragazza, «le proprie scuse pubblicamente».Pascale spiega che «i controllori dell'Anm elevano quasi 3.000 verbali di contravvenzione al mese, svolgendo un'attività complicata, che l'azienda sta intensificando, per migliorare il servizio ai cittadini. Gli errori possono capitare e in questo caso si è verificato un evidente eccesso di zelo nei confronti della signora, che andava invece aiutata e confortata. Sarà mia personale cura riprendere e riesaminare la pratica del suo ricorso che è stata trattata in modo troppo burocratico. Intanto - conclude Pascale - alla signora e alla sua famiglia esprimo le nostre più vive scuse e le felicitazioni per la nascita del piccolo».Sul caso interviene anche il presidente della commissione consiliare sui Trasporti, Nino Simeone, pronto a chiedere all'amministratore di Anm e all'assessore competente «di trasmettermi una relazione urgente in Consiglio comunale. Quanto accaduto se confermato mi lascia sbigottito». «Sono senza parole - aggiunge Simeone - Mi chiedo dove sia andata a finire quel sentimento di umanità che ha sempre contraddistinto noi napoletani».Da Simeone critiche alla risposta dell'azienda al ricorso presentato dalla 28enne. «Cosa significa che le circostanze addotte a giustifica non possono essere motivo di annullamento e quali sarebbero dovute essere le circostanze che invece avrebbero consentito l'annullamento del verbale? E se per il ritardo in ospedale, la signora avesse malaguratamente perso la bambina e avesse denunciato tutti per omissione di soccorso? Spero - conclude - che Pascale mandi almeno un mazzo di fiori a questa mamma, perché al di là dei regolamenti e delle norme esiste un valore aggiunto a cui noi napoletani non abbiamo mai e non possiamo assolutamente derogare: l'umanità. Da parte mia le più ossequiose scuse e i miei più sinceri auguri alla signora e alla sua splendida bambina».