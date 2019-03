Napoli, la seconda vita di nonna Clara: «Ora è assistita e ha risolto i suoi problemi»

Lunedì 18 Marzo 2019, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal buio della solitudine alla luce del sostegno e dell’assistenza. Nelle scorse settimane la storia di Clara, la “nonnina” di Fuorigrotta, ha fatto riflettere e ha commosso tutti. Da tempo senza luce, l’anziana viveva da sola in una casa fredda e vuota. Il suo appello è stato accolto dai cittadini, dalle associazioni e dai rappresentanti della politica locale che hanno deciso di attivare i servizi sociali, per intervenire nel più breve tempo possibile. Adesso Clara è stata inserita in un programma di assistenza e la situazione è stata finalmente chiarita.«La sua era una situazione molto particolare - dichiara l’assessore al Welfare della X Municipalità Costanza Boccardi - Abbiamo riscontrato difficoltà nella gestione del denaro che non sempre veniva utilizzato per far fronte alle spese più urgenti. Attraverso l’aiuto dei familiari e dei servizi sociali abbiamo rimesso le cose a posto e Clara è assistita costantemente. Ora però bisognerà creare la giusta interazione tra i servizi sociali e i medici di base che per primi vengono a conoscenza di situazioni al limite. In questo senso stiamo cercando di muoverci come municipalità che – proprio grazie a questa vicenda – intende essere sempre più attenta a quanto accade sul proprio territorio».