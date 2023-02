Alto impatto a Secondigliano tra pregiudicati identificati e auto senza rca sequestrate

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, i carabinieri della Stazione di Secondigliano e personale della Polizia Locale– U.O. Secondigliano Gruppo Veicoli Abbandonati hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano in particolare nelle vie Cassano, Monte Tifata, Monte Faito e Paolo Giovio.



Nel corso dell’attività sono state identificate 12 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, controllati 22 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 6 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida di veicolo già sottoposto a sequestro e per sosta su marciapiede; inoltre, sono stati rimossi 19 veicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa nonché rimossi numerosi paletti abusivamente installati.

Infine, gli agenti hanno denunciato una persona per guida senza patente poiché mai conseguita, avendo reiterato la violazione nel biennio.