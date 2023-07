Napoli, arrestato per stalking 10 giorni fa finisce nuovamente in manette

Era il 15 luglio quando i carabinieri della stazione di Secondigliano arrestarono un 52enne del posto. Non accettava la fine della relazione con la propria ex moglie e, appostato all’esterno del salone di parrucchiere, la attese per chiedere l’ennesimo chiarimento.

La vittima non accettò per poi fuggire ma lui, non contento, la inseguì frantumando con un pugno il lunotto posteriore dell’auto della donna che intanto aveva ingranato a marcia. L’arresto avvenne poco più tardi e proprio in caserma quando i militari, mentre ascoltavano la donna che si era rifugiata nei loro uffici, affrontarono il 52enne per poi arrestarlo.

L’uomo era finito agli arresti domiciliari ma questa mattina verso le 10.15 gli stessi carabinieri lo hanno arrestato un’altra volta. Il 52enne, senza alcun valido motivo e senza alcuna autorizzazione, stava passeggiando a via Dante nel centro storico di Secondigliano. I Carabinieri lo hanno riconosciuto e arrestato per evasione. Andrà in carcere in attesa di giudizio.