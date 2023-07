Si chiama G.F. il trentacinquenne che, due giorni fa, è stato bloccato all’interno del centro di igiene mentale di via della Ferrovia, a Secondigliano, perché, in evidente stato di alterazione, si è scagliato contro gli agenti del locale commissariato dopo che questi, allertati dal personale sanitario, si erano recati sul posto. L’accusa per lui è di resistenza a pubblico ufficiale oltre ad essere stato denunciato a piede libero perché, nel corso della successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama di circa venti centimetri.



Una storia di disagio ma che merita di essere raccontata perché potrebbe svelare inaspettati colpi di scena. Bisogna partire, però, dall’inizio ossia da quando G.F. si reca presso la struttura sanitaria in evidente stato di alterazione e chiede con insistenza di parlare con una dottoressa che lo aveva avuto in cura fino a qualche tempo fa. Il medico, però, non è più in servizio nel complesso da cui, qualche mese fa, è stata trasferita per ragioni di sicurezza. Il motivo? Il 35enne l’aveva minacciata puntandole una pistola alla testa. Viene lanciato l’allarme e sul posto arrivano gli agenti del commissariato Secondigliano, coordinati dal vicequestore Raffaele Esposito. Alla vista dei poliziotti, però, G.F. perde completamente il lume della ragione e si scaglia contro di loro pronunciando frasi senza senso come “lo devo uccidere” e “lo devo scannare”. Riescono a immobilizzarlo a fatica e ad arrestarlo.



La vicenda, quindi, sembra essersi chiusa fortunatamente senza conseguenze. Invece riserva ancora diverse sorprese a cominciare dai possibili legami con un altro episodio di violenza avvenuto sempre a Secondigliano qualche giorno fa e dall’epilogo drammatico ossia l’omicidio di Salvatore Tramontano, il folkloristico tiktoker ammazzato con una coltellata alla testa in piazza Zanardelli. Un delitto, quello di ‘o Monacone, soprannome della vittima, che, sin da subito, è apparso indecifrabile agli occhi degli investigatori anche a causa del muro di omertà in cui si sono imbattuti nonostante, all’ora dell’omicidio, piazza Zanardelli fosse affollata da decine di persone. Nessuno, tuttavia, sembra aver visto o sentito nulla quasi che la morte di Tramontano sia un delitto di camorra. Ed è proprio l’ipotesi che ad uccidere ‘o Monacone sia stato un affiliato al sistema, anche se per ragioni che esulano da dinamiche criminali, una delle piste più battute dagli investigatori.

Cosa c’entra, però, questo con il disagio psichico di G.F.? Il motivo è che il 35enne è un soggetto ritenuto quantomeno vicino al clan Di Lauro per conto del quale si sarebbe occupato di contrabbando di sigarette. Qualche tempo fa, infatti, lo arrestarono con diverse tonnellate di bionde di provenienza illecita. Non solo. Piazza Zanardelli, dove Tramontano è stato ucciso, è considerato il cuore del regno della cosca. Altro particolare curioso è che ‘o Monacone e G.F., secondo gli investigatori, si conoscevano non solo perché residenti nello stesso quartiere ma anche perché frequentavano, entrambi, lo stesso centro di igiene mentale, quello di via della Ferrovia.

Infine, ma non per questo meno importante, un ultimo dettaglio. Subito dopo la notizia della morte di ‘o Monacone su alcune pagine web monitorate dagli investigatori si era sparsa la voce che ad ucciderlo era stato tale “Pesciolino”. Indovinare chi è conosciuto con questo soprannome negli ambienti criminali, a questo punto, non dovrebbe essere difficile. Quelle che mancano, almeno per ora, sono le prove, certe e inconfutabili e questo rende l’intera storia una mera supposizione investigativa. Diverso potrebbe essere se, nei prossimi giorni, nuovi elementi arrivassero dall’esame sul coltello trovato a G.F., ritenuto del tutto compatibile con l’arma che ha ucciso Tramontano.