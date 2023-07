Napoli, sorpreso con la droga a Secondigliano: arrestato 50enne

Ieri sera alcuni agenti , durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ernesto Pascal, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo disfacendosi di una busta di plastica, ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente cocaina e di una mannaia con una lama della lunghezza di 15 cm.

Inoltre, i poliziotti hanno recuperato la busta in cui hanno rinvenuto altri 15 involucri contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di circa 3,2 grammi.

50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.