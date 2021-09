Napoli, Secondigliano: 50enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

La centrale operativa di Secondigliano ha disposto un intervento da parte degli agenti di polizia in via Vittorio Parisi, per una lite familiare.

Una volta sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il fratello, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva aggredito fisicamente la mamma, la nipote e la sorella per futili motivi.

Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrere l’anziana, hanno bloccato l’aggressore, un 50enne napoletano, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.