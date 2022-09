Napoli, minaccia madre e fratello in vivavoce davanti ai carabinieri: arrestato 50enne

Maltratta la madre e il fratello minacciandoli anche in vivavoce negli uffici della caserma dei carabinieri. Un 50enne del quartiere Secondigliano, a Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

La madre anziana e il fratello, dopo la sua ennesima richiesta di denaro accompagnata da insulti e minacce di morte, hanno deciso di denunciarlo. Proprio mentre raccontavano il tutto ai Carabinieri, il 50enne ha telefonato ai familiari e poi sul numero della stazione, insultando e minacciando di morte in vivavoce.



La gazzella dell'Arma è tornata a casa delle vittime e davanti alla porta di ingresso ha trovato l'uomo, tossicodipendente, che attendeva il ritorno di sua madre e di suo fratello. Lo hanno quindi arrestato e portato in carcere.