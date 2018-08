Martedì 21 Agosto 2018, 15:51

Nella tarda di ieri, i poliziotti del commissariato di Secondigliano, durante mirati controlli del territorio, in via dei Reggiolari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro innumerevole materiale per il furto di autovetture.Gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un’intercapedine ricavata in un’area condominiale di uno stabile, due borsoni con all’interno 60 centraline auto, numerose chiavi da autovetture, nottolini e tachimetri. Proseguono i controlli e le indagini per risalire agli utilizzatori del materiale sequestrato.