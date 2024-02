Confezionava hashish in un box, arrestato 29enne napoletano

Nello scorso pomeriggio gli agenti del commissariato di Secondigliano, durante un servizio all’uopo predisposti, hanno notato, in corso Italia, un’auto con a bordo un uomo che, dopo essere sceso dal veicolo, con fare circospetto, è entrato in un box.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, il predetto è stato sorpreso mentre stava riscaldando la lama di un coltello su un fornellino da campeggio per confezionare sostanza stupefacente.



Pertanto, i poliziotti lo hanno bloccato ed hanno controllato il locale dove hanno rinvenuto 24 panetti e 15 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 2,5 kg e diverso materiale per il confezionamento.

Per tali motivi, un 29enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.