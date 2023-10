«Nella vita abbiamo sempre fatto del bene ma oggi possiamo dire che capisci davvero che tutti i tuoi sacrifici possono essere distrutti… ma con la nostra forza nessuno mai ci abbatterà perché insieme siamo una forza! Torneremo più forti di prima». È questo lo sfogo, affidato alle pagine social, dei titolari della pizzeria “Nuova Italia” dopo che alcuni ignoti hanno appiccato il fuoco all’attività commerciale.

I danni, apparentemente ingenti secondo quanto ripreso in un video girato dagli stessi proprietari, hanno riguardato soprattutto l’ingresso e parte della prima sala. Vetri in frantumi e arredo, sedie e tavoli, raggiunti dalle fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, allertati dall’allarme lanciato da alcuni residenti, anche i poliziotti del commissariato Secondigliano, incaricati di fare luce sull’accaduto. Nessun dubbio, secondo le prime indiscrezioni, sull’origine dolosa dell’incendio. Gli autori, spiegano gli investigatori, si sarebbero serviti di alcune bottiglie contenenti liquido infiammabile che, poi, hanno cosparso sull’ingresso appiccando, quindi, il fuoco. Al momento nessuna pista è esclusa per spiegare il raid sebbene l’ipotesi più accreditata sia quella di un attentato riconducibile agli ambienti del racket. Sul punto, però, gli stessi proprietari, immediatamente interrogati in commissariato, hanno negato con forza di aver ricevuto richieste estorsive da parte di esponenti della criminalità organizzata secondiglianese.



Numerosi gli attestati di solidarietà arrivati ai due imprenditori a cominciare da Francesco Emilio Borrelli. «Esprimiamo la nostra solidarietà ai titolari della pizzeria per quello che è successo. Chiediamo agli inquirenti di chiarire al più presto la vicenda e di individuare gli eventuali responsabili e la dinamica dei fatti - commenta il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra a cui si sono rivolti molti cittadini del posto per segnalare l’episodio - Fare commercio ed impresa qui, soprattutto in certe zone a rischio, diventa ogni giorno più difficile ma lo Stato ha il dovere di tutelare i lavoratori e i commercianti onesti. Noi continueremo a sostenere chiunque operi e viva in territori dove spesso la camorra ha spadroneggiato in modo brutale nel disinteresse delle istituzioni».

Un territorio non facile quello di Secondigliano dove, da anni, operano alcune delle più agguerrite organizzazioni camorristiche dell’intero comprensorio napoletano a cominciare dai Licciardi, fondatori della famigerata Alleanza di Secondigliano nel cui territorio, secondo le ultime mappe degli investigatori, ricade l’attività commerciale vittima del raid. A preoccupare, però, l’intero quartiere a nord di Napoli dove, dopo la recente operazione contro la cosca Di Lauro, le forze dell’ordine hanno registrato improvvise fibrillazioni. Il gruppo di via Cupa dell’Arco, altra storica formazione malavitosa, negli ultimi anni aveva giocato, infatti, un ruolo chiave nel mantenimento degli equilibri criminali. La sua improvvisa uscita di scena, quindi, avrebbe assestato un duro colpo alla pax mafiosa con vecchi e nuovi clan pronti a darsi battaglia, questo il timore degli investigatori, per il controllo delle zone rimaste “scoperte”. Occhi puntati, in particolare, su quanto sta accadendo tra i gruppi che operano nel centro storico del quartiere e nella vicina area di San Pietro a Patierno. Un tempo uniti sotto l’egida del sodalizio Vanella Grassi, i due gruppi, anche a causa di recenti avvenimenti di natura familiare, si sarebbero, improvvisamente, divisi e, anzi, sarebbero arrivati anche ai ferri corti. Lo scontro, tuttavia, sarebbe stato evitato proprio grazie alla mediazione dei Di Lauro. Ora, però, la situazione è cambiata.